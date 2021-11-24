Самарец нелегально продавал SIM-карты

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Житель г. Самары незаконно продавал в магазине SIM-карты с номерами различных операторов сотовой связи. За продажу «номеров» без заключения договора на оказание услуг сотовой связи мужчина был привлечен к административной ответственности. Суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 2 тысяч рублей. SIM-карты суд постановил уничтожить.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары в отношении мужчины возбудили исполнительное производство. SIM-карты были конфискованы и переданы судебным приставом-исполнителем представителям Росимущества для последующего его уничтожения.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.