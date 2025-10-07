Я нашел ошибку
Главные новости:
Предоставление собственного жилья после освобождения даёт человеку не только крышу над головой, но и уверенность, стабильность, а главное — надежду на достойное будущее.
Сотрудники исправительного центра №3 УФСИН СО помогли осуждённой получить жильё
Она будет предназначена для круглогодичного содержания улично-дорожной сети и общественных пространств. 
Самара приобретет в лизинг 16 единиц спецтехники для уборки города
Задача нацпроекта - не только обеспечить качественное дорожное покрытие, но и сделать дороги более безопасными для пешеходов и автомобилистов.
Жителям губернии предлагают выбрать самые эффективные меры для снижения аварийности на дорогах
Будьте внимательны и осторожны!
С 8 по 14 октября в губернии сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Легендарное полотно Ильи Репина из собрания Государственного Русского музея за последние 45 лет выезжало лишь дважды.
Почти 6 тысяч человек посетили выставку знаменитой картины Репина «Бурлаки на Волге»
Локомотивные бригады  электропоездов КбшЖД проходят специальное обучение рекуперативному торможению.
С начала года локомотивные бригады депо Безымянка в Самаре вернули в контактную сеть 355 тыс. кВт/ч электроэнергии
По итогам отбора более 300 студентов выйдут в очный этап и поборются за звание лучших в своих номинациях.
Определены финалисты заявочного этапа регионального конкурса «Студент года 2025» 
Слёт «Никто не забыт» — это не только соревнование, но и объединяющее пространство для поисковых отрядов.
Самарская область заняла 4-е место на окружном Слёте поисковых отрядов ПФО
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников с Днём образования уголовного розыска в системе МВД РФ
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
Самарец не захотел отдавать бывшей жене холодильник, стиральную машину и два телевизора

7 октября 2025 13:00
137
Самарец не захотел отдавать бывшей жене холодильник, стиральную машину и два телевизора

Судебные приставы Красноглинского района г. Самары поставили точку в  решении вопроса о разделе имущества между бывшими супругами.

Супруги из г. Самары решили разойтись, однако поделить совместно нажитое имущество мирно не вышло. Тогда женщина обратилась с исковым заявлением в суд. Согласно вынесенному судебному решению мужчина должен передать бывшей супруге холодильник, стиральную машину и два телевизора. Житель г. Самары добровольно отдавать бытовую технику не захотел.

В отделении судебных приставов Красноглинского района г. Самары было возбуждено соответствующее исполнительное производство. Судебные приставы предупредили должника о последствиях неисполнения решения суда, в том числе о мерах принудительного воздействия. Несмотря на полученные предупреждения, мужчина экс-супруге вещи так и не вернул. В результате в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Принятые судебными приставами меры побудили должника исполнить решение суда и передать бывшей жене принадлежащее ей имущество.

.

