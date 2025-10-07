Самарец не захотел отдавать бывшей жене холодильник, стиральную машину и два телевизора

137

Судебные приставы Красноглинского района г. Самары поставили точку в решении вопроса о разделе имущества между бывшими супругами.

Супруги из г. Самары решили разойтись, однако поделить совместно нажитое имущество мирно не вышло. Тогда женщина обратилась с исковым заявлением в суд. Согласно вынесенному судебному решению мужчина должен передать бывшей супруге холодильник, стиральную машину и два телевизора. Житель г. Самары добровольно отдавать бытовую технику не захотел.

В отделении судебных приставов Красноглинского района г. Самары было возбуждено соответствующее исполнительное производство. Судебные приставы предупредили должника о последствиях неисполнения решения суда, в том числе о мерах принудительного воздействия. Несмотря на полученные предупреждения, мужчина экс-супруге вещи так и не вернул. В результате в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Принятые судебными приставами меры побудили должника исполнить решение суда и передать бывшей жене принадлежащее ей имущество.

