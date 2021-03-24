Самарец не смог продать автомобиль из-за долга

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Задолженность мужчины составила 56,5 тысяч рублей.

В отношении жителя областной столицы судебные приставы возбудили 72 исполнительных производства. Общая сумма его долга составила 56,5 тысяч рублей. Должник добровольно долг не оплачивал.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 31 тысячи рублей и постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля мужчины. Когда должник собрался продать свое автотранспортное средство Chevrolet Cruze, то перерегистрировать его он не смог. Мужчине пришлось оплатить задолженность по штрафам в размере 56,5 тысяч рублей и исполнительский сбор на сумму 31 тысячу рублей.