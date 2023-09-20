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Самарец на иномарке врезался в пожилого скутериста

20 сентября 2023 12:59
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Самарец на иномарке врезался в пожилого скутериста

19 сентября на территории региона зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 7 человек. 

Одно из ДТП произошло в 15:26 час. в Кировском районе г. Самара. 46-летний водитель, находясь за рулем автомашины Nissan Almera, двигался по ул. Олимпийская в направлении ул. Елизарова. В пути следования в нарушение п. 9.1 ПДД РФ не учел боковой интервал и допустил столкновение с электроскутером Kugoo C-6 под управлением 62-летнего водителя, который двигался в попутном направлении. С места происшествия водитель электроскутера доставлен в медицинское учреждение, ему назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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