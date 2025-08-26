Самарец дважды проиграл газовикам суд из-за начислений за ресурс более 90 тыс. рублей

148

Оставлено в силе решение первой инстанции, отклонившей иск жителя Самары, пытавшегося оспорить начисление ему более 90 тыс. рублей за пользование газом. Иск был подан к ООО «Газпром межрегионгаз». Решение принял Самарский областной суд. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Истец требовал признать незаконными начисления компаниии, исключить их из счета и компенсировать моральный вред. Он ссылался на акт проверки, в котором зафиксировали нарушение целостности пломбы на газовом счетчике. Компания произвела перерасчет и выставила счет на 90 717,43 руб. но истец с этим не согласился.

Ранее Самарский районный суд отклонил иск заявителя, основываясь на экспертизе, установившей неисправность счетчика. Истец подал апелляционную жалобу, в которой отметил, что с его стороны не было вмешательства в счетчик и невозможно визуально определить неисправность. Однако суд высшей инстанции согласился с выводами райсуда, отметив, что отсутствие вмешательства и причина неисправности оборудования не являются юридически значимыми. Главным основанием для начислений стала неисправность прибора учета газа, выявленная поставщиком, пишет Коммерсантъ-Волга.