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Самарец без разрешения продавал рыболовные сети и раколовки

28 ноября 2022 11:57
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Самарец без разрешения продавал рыболовные сети и раколовки

Сотрудниками Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте совместно с представителями Средневолжского территориального управления Росрыболовства задокументирован факт незаконного предпринимательства.

В ходе рейда полицейскими выявлен 36-летний иностранный гражданин, который без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и общества с ограниченной ответственностью с мая 2022 года в одном из рыболовных магазинов г. Самары осуществлял продажу рыболовных сетей и раколовок без соответствующих разрешающих документов. В указанной торговой точке осуществлялась оптовая продажа рыболовного товара, в том числе в ближайшие регионы, граничащие с Самарской областью.

Кроме того, в двух складских помещениях, арендованных подозреваемым, хранились оптовые партии орудий добычи водных биологических ресурсов, предназначенные для дальнейшей реализации.

Всего из незаконного оборота изъято более 100 тысяч синтетических рыболовных сетей, свыше 10 тысяч многозаходных ловушек – «раколовок», около 500 оснащенных и неоснащенных снастей «косынка». Общая стоимость изъятых орудий лова превышает 68 миллионов рублей. Также изъято свыше 1,5 тысяч коробок с различным рыболовным товаром без какой-либо сопроводительной документации.

В настоящее время в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до пяти лет.

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