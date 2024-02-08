Самарчанка в 2023 году незаконно поставила на учет 450 иностранных граждан

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Жительница Промышленного района областного центра 1998 года рождения в 2023 году незаконно поставила на учет по месту своей регистрации 450 иностранных граждан без намерения фактически предоставить им помещение для пребывания.

Женщина неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности за нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на миграционный учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». Иностранные граждане, поставленные фиктивно, сняты с учета, проводится работа по аннулированию документов, разрешающих пребывание на территории Российской Федерации.