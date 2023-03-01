Самарчанка, работающая фотографом, поблагодарила участкового за помощь

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В адрес руководства ГУ МВД России по Самарской области от жительницы областного центра поступило благодарственное письмо, в котором она просит отметить работу участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре Дмитрия Мясникова.

Недавно автор письма – фотограф, столкнулась с неприятной ситуацией, когда заказчик не оплатил оказанную услугу, но опубликовал переданные ему фотографии на одной из Интернет-площадок. Не сумев разрешить спор самостоятельно, женщина обратилась за помощью в полицию.

Участковый уполномоченный полиции опросил заявительницу, установил обстоятельства спора и сумму, которую заказчик обещал перевести на расчетный счет по результатам работы – около 3000 рублей. С ее слов, она неоднократно предпринимала попытки связаться со второй стороной конфликта. Но на многочисленные сообщения и звонки никто не отвечал. В кратчайшие сроки Дмитрий Мясников выяснил личность и местонахождение заказчика, провел с ним беседу. В результате чего конфликтующим сторонам удалось найти общий язык.

Жительница Самары в своем письме попросила поблагодарить участкового уполномоченного полиции Дмитрия Мясникова за оперативную помощь в разрешении конфликта.

Руководство самарской полиции высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.