Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольяттинца с наркотиками задержали в автобусе
Тольяттинца с наркотиками задержали в автобусе
«Жигулевская Долина» и детский технопарк открывают демо-трек для детей
«Жигулевская Долина» и детский технопарк открывают демо-трек для детей
В Самарской области угнали такси с АЗС
В Самарской области угнали такси с АЗС
Самарчанка, работающая фотографом, поблагодарила участкового за помощь
Самарчанка, работающая фотографом, поблагодарила участкового за помощь
Самарской области нужны операторы станков с ЧПУ и специалисты по закупкам в Китае
Самарской области нужны операторы станков с ЧПУ и специалисты по закупкам в Китае
В Самаре состоялся открытый показ фильма «Быть»: создатели раскрыли секреты со съемок
В Самаре состоялся открытый показ фильма «Быть»: создатели раскрыли секреты со съемок
Монтажник из Сызрани лишился более 2,5 млн рублей, поверив мошенникам
Монтажник из Сызрани лишился более 2,5 млн рублей, поверив мошенникам
Тольяттинское «Динамо» организовало соревнования по дзюдо среди юношей и девушек
Тольяттинское «Динамо» организовало соревнования по дзюдо среди юношей и девушек
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.89
-0.54
EUR 79.51
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре» стартует 1 марта
Самарский зоопарк приглашает отметить День кошек
В 2023 году Джазовый оркестр Тольяттинской государственной филармонии отмечает 25-летие
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарчанка, работающая фотографом, поблагодарила участкового за помощь

1 марта 2023 10:19
85
Самарчанка, работающая фотографом, поблагодарила участкового за помощь

В адрес руководства ГУ МВД России по Самарской области от жительницы областного центра поступило благодарственное письмо, в котором она просит отметить работу участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре Дмитрия Мясникова.

Недавно автор письма – фотограф,  столкнулась с неприятной ситуацией, когда заказчик не оплатил оказанную услугу, но опубликовал переданные ему фотографии на одной из Интернет-площадок. Не сумев разрешить спор самостоятельно, женщина обратилась за помощью в полицию.

Участковый уполномоченный полиции опросил заявительницу, установил обстоятельства спора и сумму, которую заказчик обещал перевести на расчетный счет по результатам работы – около 3000 рублей. С ее слов, она неоднократно предпринимала попытки связаться со второй стороной конфликта. Но на многочисленные сообщения и звонки никто не отвечал. В кратчайшие сроки Дмитрий Мясников выяснил личность и местонахождение заказчика, провел с ним беседу. В результате чего конфликтующим сторонам удалось найти общий язык.

Жительница Самары в своем письме попросила поблагодарить участкового уполномоченного полиции Дмитрия Мясникова за оперативную помощь в разрешении конфликта.

Руководство самарской полиции высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В России поменяли порядок проезда перекрестков с круговым движением. 
1 марта 2023  09:12
В России поменяли порядок проезда перекрестков с круговым движением
106
Ключевым вопросом заседания стало обеспечение безопасности объектов  транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
28 февраля 2023  19:29
Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии в Самарской области
385
Мера поддержки по освобождению от транспортного налога дополнит принятые ранее решения по оказанию помощи гражданам, участвующим в СВО, а также их семьям.
28 февраля 2023  19:18
По инициативе Дмитрия Азарова в Самарской области участники СВО освобождаются от транспортного налога
394
28 февраля 2023  18:26
Губернатор Дмитрий Азаров – о проекте закона об областном бюджете на 2023-й и плановый период 2024 и 2025 годов
401
Самарская область вошла в топ-10 по количеству заявок, прошедших в лонг-лист третьего сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
28 февраля 2023  12:09
Самарская область вошла в топ-10 по количеству заявок, прошедших в лонг-лист третьего сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
1426
Весь список