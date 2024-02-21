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Самарчанка продавала контрафактные шампунь и мыло

21 февраля 2024 13:24
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Самарчанка продавала контрафактные шампунь и мыло

Житель г. Самары реализовала на рынке контрафактный шампунь и жидкое крем-мыло. Конфискованные судебными приставами средства личной гигиены были переданы в Росимущество.

Индивидуальный предприниматель из г. Самары реализовал через свою торговую точку  шампунь и жидкое крем-мыло маркированные известными товарными знаками, но не имеющие подтверждающих их подлинность документов. За нарушение ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» в отношении мужчины был составлен административный протокол.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал предпринимателя виновным в совершении правонарушения и принял решение о необходимости передачи контрафактной продукции на уничтожение.

Исполнительный лист поступил для исполнения в отделение судебных приставов Советского района г. Самары. Сотрудники Службы в рамках исполнительного производства конфисковали нелегальный товар и передали полторы сотни бутылок шампуня и крем-мыла в Росимущество для дальнейшего уничтожения.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

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