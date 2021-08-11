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Самарчанка предстанет перед судом за организацию и проведение азартных игр

11 августа 2021 11:58
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Самарчанка предстанет перед судом за организацию и проведение азартных игр

Завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы.

По версии следствия, в декабре 2020 года подозреваемая разместила в арендованном офисном помещении, расположенном по улице Фрунзе Самарского района города Самары, четырнадцать единиц игрового оборудования,  с  установленным на нем программным обеспечением, необходимым для незаконного проведения азартных игр посредством сети «Интернет». Координацию проведения азартных игр женщина осуществляла лично. Таким образом, подозреваемой были созданы условия для функционирования незаконной игорной деятельности.

Незаконная деятельность была пресечена ОЭБиПК Управления МВД России по городу Самаре в ходе проводимого оперативного эксперимента.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем,  уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СУ СК РФ по Самарской области

Теги: игровой клуб незаконные азартные игры СУ СК

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