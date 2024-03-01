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Самарчанка "отжала" у соседей лифтовой холл

1 марта 2024 10:59
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Самарчанка "отжала" у соседей лифтовой холл

Жительница г. Самары не пожелала делить лифтовой холл с соседями и переоборудовала его под свои нужды. Привести лестничную площадку в первоначальное состояние удалось благодаря судебным приставам Ленинского района г. Самары.

Собственница квартиры решила сделать из лифтового холла хранилище для своих вещей. Установив на лестничной площадке перегородку с металлической дверью и перекрыв окно на этаже, женщина нарушила правила пожарной безопасности. Такой перепланировке не рады были и соседи. Рассмотрев исковое заявление от жильцов дома, суд поддержал инициативную группу и обязал собственницу квартиры привести лестничную площадку в прежнее состояние.

В отделении судебных приставов Ленинского района г. Самары возбудили исполнительное производство. Должницу предупредили о необходимости исполнения решения суда. Будучи уведомленной о возможных мерах, применяемых в случае неисполнения требований сотрудника Службы, женщина к работам так и не приступила. Тогда в отношении должницы вынесли постановление о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации.

Не желая сталкиваться с другими видами штрафных санкций, собственница квартиры демонтировала перегородку и убрала личные вещи с лифтового холла. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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