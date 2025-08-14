Самарчанка обокрала магазин в Кинель-Черкасском районе

83

В отдел полиции по Кинель-Черкасскому району обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что неизвестный похитил с прилавка продукты питания. Согласно представленным документам, причиненный ущерб составил более 2500 рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия, опросили работников торговой точки, изучили документацию и записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент хищения товаров покупателем - женщиной.

Также при осмотре места происшествия с поверхностей, которых касалась предполагаемая злоумышленница, сотрудники полиции изъяли следы пальцев рук и направили на исследование. Эксперты установили, что представленные следы совпадают с данными, имеющимися в базе МВД России, и принадлежат 34-летней ранее судимой за имущественные преступления жительнице Самары.

Женщина пояснила, что приехала в районный центр в гости к родственникам, зашла в магазин и решила похитить продукты, которые в дальнейшем продала прохожим, а вырученные денежные средства потратила на личные нужды.

Расследование продолжается. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и возможные дополнительные факты противоправной деятельности злоумышленницы.