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Самарчанка нелегально зарегистрировала 15 мигрантов

8 июня 2025 12:45
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Самарчанка нелегально зарегистрировала 15 мигрантов

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы 1979 года рождения, обвиняемой в совершении фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации.

Женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение 18 подобных преступлений на территории Советского района и незаконно ставила на учет по месту своей регистрации – в частном доме на ул. Герцена в Железнодорожном районе Самары 15 человек, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания. В ходе опроса злоумышленница свою вину признала в полном объеме. Местная жительница ранее предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские с целью сбора необходимой информации осмотрели помещения, изъяли выписки и иные документы, опросили соседей подозреваемой, которые подтвердили отсутствие на протяжении длительного срока новых жильцов в доме.

Злоумышленнице предъявлено обвинение в совершении 13 эпизодов преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г. Самары для принятия решения по существу. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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