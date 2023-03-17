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Самарчанка морила голодом детей

17 марта 2023 09:47
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Самарчанка морила голодом детей

В настоящее время жизни и здоровью мальчика и девочки ничего не угрожает - они находится в одном из реабилитационных центров города.

В подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции по Ленинскому району Управления МВД России по г. Самаре от работников образовательного учреждения поступила информация о том, что местная жительница ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей.
В ходе проверки сотрудники полиции установили, что женщина 1978 года рождения страдает алкогольной зависимостью, в связи с чем не принимает участия в духовном и нравственном развитии 12-летнего мальчика и 7-летней девочки, а также, жестоко обращается с ними, не обеспечивая в достаточном количестве пищей.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних опросили педагогов, родственников и соседей,  пообщались с девочкой и  мальчиком, оказали им всю необходимую помощь. В настоящее время жизни детей ничего не угрожает - они находятся в одном из реабилитационных центров города.

По данным полицейских, ранее женщина привлекалась к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ст.5.35 КоАП РФ.

Отделом дознания отдела полиции по Ленинскому району  Управления МВД России по г. Самаре в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело

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