Самарчанка морила голодом детей

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В настоящее время жизни и здоровью мальчика и девочки ничего не угрожает - они находится в одном из реабилитационных центров города.



В подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции по Ленинскому району Управления МВД России по г. Самаре от работников образовательного учреждения поступила информация о том, что местная жительница ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что женщина 1978 года рождения страдает алкогольной зависимостью, в связи с чем не принимает участия в духовном и нравственном развитии 12-летнего мальчика и 7-летней девочки, а также, жестоко обращается с ними, не обеспечивая в достаточном количестве пищей.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних опросили педагогов, родственников и соседей, пообщались с девочкой и мальчиком, оказали им всю необходимую помощь. В настоящее время жизни детей ничего не угрожает - они находятся в одном из реабилитационных центров города.

По данным полицейских, ранее женщина привлекалась к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ст.5.35 КоАП РФ.

Отделом дознания отдела полиции по Ленинскому району Управления МВД России по г. Самаре в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело