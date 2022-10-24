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С жителя Самарской области взыскан материальный ущерб за поврежденный автомобиль

24 октября 2022 12:24
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С жителя Самарской области взыскан материальный ущерб за поврежденный автомобиль

Судебные приставы Красноярского района Самарской области взыскали с виновника аварии материальный ущерб в размере почти 280 тысяч рублей. Водитель, совершивший ДТП, завладел ключами без ведомо владелицы авто.

Мужчина, выкрав ключи от «Ford Mondeo», попытался угнать иномарку, принадлежащей его знакомой. Не справившись с управлением, водитель столкнулся с двумя автомобилями, находящимися во дворе дома. В результате ДТП иномарка была повреждена, стоимость ремонта согласному экспертному заключению составила 242 тысячи рублей. Женщина, желая восстановить справедливость, обратилась в суд, который постановил взыскать с виновника ДТП материальный ущерб, а также дополнительные расходы на общую сумму почти 280 тысяч рублей.

В отношении мужчины в отделении судебных приставов Красноярского района возбуждено исполнительное производство. Копия документа была направлена в адрес должника в установленном порядке. Мужчина был предупрежден о возможных последствиях неисполнения решения суда в соответствии с Федеральным законом №229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Но должник сознательно не приступал к погашению задолженности, обосновывая это тем, что сумма материального ущерба завышена.

В связи с тем, что мужчина добровольно не исполнял решение суда, судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке. Сотрудником Службы были также направлены соответствующие документы по месту работы должника с целью удержания части заработка в счет погашения задолженности. В результате на депозитный счет отделения судебных приставов поступила сумма, достаточная для погашения долга.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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