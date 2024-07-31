С самарчанки взыскали уголовный штраф за фиктивную постановку на учет иностранных граждан

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Судебные приставы Советского района г. Самары взыскали уголовный штраф с местной жительницы, назначенный за фиктивную постановку на учет иностранных граждан.

Жительница г. Самары за денежное вознаграждение поставила на учет 20 иностранных граждан. За данное деяние женщину привлекли к уголовной ответственности по ст. 322.3 УК РФ. Суд назначил ей в качестве наказания уплату уголовного штрафа в размере 105 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары возбудили исполнительное производство. Должницу ознакомили с процессуальными документами и разъяснили, что в случае неуплаты штрафа в установленный срок в суд будет направлено представление о замене уголовного штрафа на иной вид наказания.

Не желая сталкиваться с более серьезным видом наказания, женщина в этот же день предприняла меры по оплате долга. Уголовный штраф взыскан. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.