С разницей в несколько минут в Хворостянском районе произошли два пожара

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Вчера в 14 часов 30 минут на пульт связи поступило сообщение о пожаре в селе Дубровка на улице Центральной, куда незамедлительно выдвинулись наши огнеборцы. На месте выяснилось, что открытым пламенем на площади 30 квадратных метров горит баня. В тушении пожара задействовалось 5 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники. Подано 2 ствола «Б». В 15 часов была объявлена локализация пожара, а через 37 минут – ликвидация открытого горения. В 17 часов 21 минуту произведена полная ликвидация последствий пожара. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Причина пожара устанавливается.



В этот же день в 14 часов 55 минут поступила информация о возгорании между селами Новотулка и Абашево. Туда уже направился расчет пожарно – спасательной части № 100 пожарно-спасательного отряда № 45, который и установил, что площадь горения сухой травы - 400 квадратных метров. В тушении этого пожара принимали участие 3 человека личного состава и 1 единица техники. Подан 1 ствол «Б». В 15 часов 36 минут была объявлена ликвидация открытого горения, и в течение 15 минут - произведена полная ликвидация пожара. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Причина возгорания устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"