С начала дня в Самарской области подразделения МЧС ликвидировали 13 пожаров

176

Как сообщили в ГУ МЧС СО, с начала дня в Самарской области подразделения МЧС ликвидировали 2 пожара в Самаре:

- на возгорание мусора и сухой травы в Самаре подразделения реагировали 2 раза.

Привлекались 18 огнеборцев и 4 единицы техники.

В области подразделения ликвидировали 11 пожаров, в том числе:

- в Волжском районе горели 2 частных дома на 115 квадратах.

- в Сызранском районе горело оборудование комбайна.

- в Отрадном горел автомобиль и надворные постройки на 40 квадратах.

- на возгорание мусора и сухой травы в области подразделения реагировали 8 раз.

Привлекались 78 огнеборцев и 20 единиц техники.

Также, на ликвидацию последствий ДТП подразделения выезжали 1 раз:

- в Шигонском районе опрокинулся легковой автомобиль. Пострадал 1 человек.