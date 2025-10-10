С начала дня в Самарской области подразделения МЧС ликвидировали 13 пожаров

Как сообщили в ГУ МЧС СО, с начала дня в Самарской области подразделения МЧС ликвидировали 2 пожара в Самаре:
- на возгорание мусора и сухой травы в Самаре подразделения реагировали 2 раза.
Привлекались 18 огнеборцев и 4 единицы техники.
В области подразделения ликвидировали 11 пожаров, в том числе:
- в Волжском районе горели 2 частных дома на 115 квадратах.
- в Сызранском районе горело оборудование комбайна.
- в Отрадном горел автомобиль и надворные постройки на 40 квадратах.
- на возгорание мусора и сухой травы в области подразделения реагировали 8 раз.
Привлекались 78 огнеборцев и 20 единиц техники.
Также, на ликвидацию последствий ДТП подразделения выезжали 1 раз:
- в Шигонском районе опрокинулся легковой автомобиль. Пострадал 1 человек.