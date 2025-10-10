Я нашел ошибку
Главные новости:
Шайбами отметились: Райли Савчук, Андрей Алтыбармакян (две шайбы), Иван Романов. 
В Тольятти хоккеисты «Лады» победили «Сибирь» - 4:2
Сотрудники полиции провели с каждым участником кортежа разъяснительную беседу о недопустимости подобного поведения на дороге.
В Самаре на улице Советской Армии пять водителей свадебного кортежа нарушили ПДД
Также, на ликвидацию последствий ДТП подразделения выезжали 1 раз.
С начала дня в Самарской области подразделения МЧС ликвидировали 13 пожаров
Глава региона ознакомился с производством, пообщался с руководством и работниками предприятия.
Вячеслав Федорищев посетил завод «Ирвин» в Тольятти
Юные фигуристы соревнуются в танцах на льду.
В Самаре проходят первые в новом зимнем сезоне областные соревнования по фигурному катанию
Для тушения пожара привлекались 15 специалистов и 7 единиц техники.
Огнеборцы ликвидировали пожар в 60 квартале Тольяттинского лесничества
Основной темой обсуждения стали перспективы дальнейшего развития производственной деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Исправительную колонию № 3 УФСИН СО посетили представители облправительства
С учетом озвученных замечаний глава региона принял доклад по проекту бюджета.
Бюджет на три года и управленческие изменения: губернатор провел заседание кабмина
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.41
-0.14
EUR 94.7
-0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В рощинском военном госпитале состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова»
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

С начала дня в Самарской области подразделения МЧС ликвидировали 13 пожаров

10 октября 2025 21:20
176
Также, на ликвидацию последствий ДТП подразделения выезжали 1 раз.

Как сообщили в ГУ МЧС СО, с начала дня в Самарской области подразделения МЧС ликвидировали 2 пожара в Самаре:
- на возгорание мусора и сухой травы в Самаре подразделения реагировали 2 раза.
Привлекались 18 огнеборцев и 4 единицы техники. 

В области подразделения ликвидировали 11 пожаров, в том числе:
- в Волжском районе горели 2 частных дома на 115 квадратах.
- в Сызранском районе горело оборудование комбайна.
- в Отрадном горел автомобиль и надворные постройки на 40 квадратах.
- на возгорание мусора и сухой травы в области подразделения реагировали 8 раз.
Привлекались 78 огнеборцев и 20 единиц техники.

Также, на ликвидацию последствий ДТП подразделения выезжали 1 раз:
- в Шигонском районе опрокинулся легковой автомобиль. Пострадал 1 человек.

Теги: Пожар Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Для тушения пожара задействованы 37 специалистов и 13 единиц техники.
03 октября 2025, 19:43
В Самаре на Смышляевском шоссе загорелась несанкционированная свалка
Для тушения пожара задействованы 37 специалистов и 13 единиц техники. Происшествия
830
К ликвидации пожара незамедлительно приступили силы ведомственной пожарной части учреждения совместно с подразделениями МЧС России.
02 октября 2025, 15:20
На территории ИК № 6 УФСИН СО произошло возгорание в неэксплуатируемом помещении цеха № 3
К ликвидации пожара незамедлительно приступили силы ведомственной пожарной части учреждения совместно с подразделениями МЧС России. Происшествия
777
Для тушения пожара  были задействованы 34 специалиста и 7 единиц техники.
27 сентября 2025, 21:17
В Самаре горел частный дом
Для тушения пожара  были задействованы 34 специалиста и 7 единиц техники. Происшествия
934
В центре внимания
С учетом озвученных замечаний глава региона принял доклад по проекту бюджета.
10 октября 2025  19:15
Бюджет на три года и управленческие изменения: губернатор провел заседание кабмина
195
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
10 октября 2025  10:46
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
332
В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года
10 октября 2025  10:36
В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года
263
в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
532
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
799
Весь список