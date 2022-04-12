С 8 по 11 апреля пожарно-спасательные подразделения региона ликвидировали 36 техногенных пожаров

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За период 8 по 11 апреля 2022 года на территории области чрезвычайных ситуаций не произошло.

Противопожарные подразделения привлекались на тушение 36 пожаров, 20 из которых произошли в жилом секторе.

Гидрологическая обстановка развивается согласно прогнозу.

За отчетный период на водных объектах области происшествий не произошло.

Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 17 раз в количестве 71 человека, 22 ед. техники.

В результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 6 пожаров на общей площади 0,065 га. Все пожары ликвидированы.

В городских округах произошло 18 пожаров, в муниципальных районах также 18 пожаров. Одному пожару был присвоен повышенный ранг сложности – «1 БИС». Погиб 1 человек.