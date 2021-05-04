С 30 апреля по 4 мая в регионе зарегистрировано 128 пожаров из-за пала сухой травы

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В период с 30 апреля по 4 мая в Самарской области произошло 142 техногенных пожара. В жилом секторе – 51 пожар. В результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 128 пожаров на общей площади 3,49 га, все пожары ликвидированы.

Наибольшее количество пожаров произошло в городских округах Отрадный (7 на общей площади 0,026 га), Тольятти (6 на общей площади 0,215 га) и Октябрьск (4 на общей площади 0,042 га), в муниципальных районах Ставропольский (12 на общей площади 0,241 га), Красноярский (10 на общей площади 0,33 га), Кинель-Черкасский (9 на общей площади 0,107 га), Борский (8 на общей площади 0,0445 га), Волжский (6 на общей площади 0,36 га).

Всего с начала 2021 года произошло 1254 природных пожара на общей площади более 116 га.

В ближайшие дни в регионе сохранится сухая теплая погода, без осадков. Это значит, что риски возникновения природных пожаров увеличатся. В условиях теплой и ветреной погоды пожары принимают большие размеры.

Несмотря на неоднократные предупреждения, некоторые граждане продолжают сжигать мусор и сухую траву, порой создавая пожароопасные ситуации.

Разводя костер, люди часто забывают о том, что огонь нужно контролировать. Вследствие этого пламя может распространиться на жилые дома и постройки.

Следует также учесть, что палы могут служить причиной травмирования и даже гибели людей.

Еще одной причиной травяных пожаров становятся хулиганские действия или неосторожность: оставленный без присмотра костер, брошенный окурок, искра из глушителя мотоцикла или автомобиля. Выходя во двор и сжигая сухие листья, траву и мусор, граждане не учитывают, что ветер может сделать обычный костер неуправляемым пламенем. Травяные палы охватывают большие площади и распространяются очень быстро.

Кроме этого, сжигая сухостой, люди нарушают процесс образования перегноя и обедняют почвенное плодородие. Палы травы ослабляют рост растений. В огне погибают насекомые, задыхаются в дыму практически все млекопитающие, живущие в сухой траве или на поверхности почвы, сжигаются кладки и места гнездовий птиц, все полезные почвенные микроорганизмы.

Практически единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их предотвращение, которое требует слаженных и осознанных действий со стороны органов власти, местного самоуправления, сельскохозяйственных и лесохозяйственных организаций, а также максимальной ответственности и осторожности со стороны граждан.

Главное управление МЧС России по Самарской области в очередной раз призывает жителей региона отказаться от практики преднамеренного выжигания сухой травы и добиваться максимально возможного сокращения травяных палов, происходящих вследствие неосторожного обращения с огнем и злого умысла.

Фото: облМЧС