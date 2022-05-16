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С 13 по 16 мая в Самарской области произошло 37 техногенных пожаров

16 мая 2022 20:37
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В городских округах – 25, в муниципальных районах – 12 пожаров. Погибших и пострадавших нет.

За период с 13 по 16 мая 2022 года на территории области произошло 37 техногенных пожаров, 18 из них - в жилом секторе. В городских округах – 25, в муниципальных районах – 12 пожаров. Погибших и пострадавших нет.

14 мая, утром, в дежурную смену поступило сообщение о пожаре в Железнодорожном районе Самары. Горел частный жилой дом и надворные постройки на площади 150 кв.м.

Для тушения пожара привлекались 90 человек, 25 ед. техники. В качестве дополнительных сил и средств – автомобиль рукавный и пожарная насосная станция, а также 2 бойлера. 

Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки.

В результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 4 пожара на общей площади 0,04 га. Все пожары ликвидированы.

На водных объектах области происшествий не произошло.

Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 9 раз.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает, чтобы предупредить пожары в жилье необходимо строго соблюдать правила безопасности:

- монтаж электропроводки должен выполнять только квалицированный специалист;

- замер сопротивления изоляции электропроводки необходимо производить не реже одного раза в три года;

- не следует эксплуатировать провода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией, а также повреждённые розетки и выключатели;

- нельзя эксплуатировать самодельные электронагревательные приборы;

- необходимо применять подставки из негорючих материалов для электроутюгов, электроплит и чайников;

- не следует допускать перегрузки электросети - нельзя включать в электрическую розетку одновременно несколько электроприборов особенно большой мощности;

- запрещается применять некалиброванные плавкие вставки ("жучки") в аппаратах защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- не оставляйте электробытовые приборы включенными в сеть в течение длительного времени, они могут перегреться;

- не оставляйте работающий электронагревательный прибор без присмотра либо под присмотром детей и пожилых людей.

Будьте внимательны при эксплуатации электрооборудования и своевременно организовывайте его ремонт.

При возникновении пожара необходимо звонить  по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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