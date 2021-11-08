С 1 по 8 ноября пожарно-спасательные подразделения облМЧС реагировали на 136 техногенных пожаров

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В период с 1 по 8 ноября пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Самарской области функционировали в режиме повышенной готовности.

Произошло 136 техногенных пожаров, 67 из них – в жилом секторе. В городских округах - 79 пожаров, в муниципальных районах – 57 пожаров.

Также за неделю было зарегистрировано 59 очагов природных пожаров на общей площади более 6 га. Все они ликвидированы. Распространение огня на населенные пункты допущено не было.

Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 40 раз. 2 человека спасено в ходе проведения спасательных работ.

На водных объектах области произошло 1 происшествие, спасен 1 человек.

За прошедший период в регионе наблюдались неблагоприятные метеорологические явления. Жизнеобеспечение населения не нарушалось.

ГУ МЧС СО напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в период отопительного сезона, безопасного поведения на водных объектах в осенне-зимний период, а также безопасной эксплуатации газового оборудования.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

фото: облМЧС