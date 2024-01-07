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Пассажирам поезда № 047 сообщением Самара — Санкт-Петербург, в котором был нарушен температурный режим, в качестве компенсации начислят по 7 тысяч баллов «РЖД Бонус». Об этом РБК сообщили в Федеральной пассажирской компании, «дочке» РЖД.



«Каждому пассажиру вагона поезда № 047 сообщением Самара — Санкт-Петербург, в котором был нарушен температурный режим, в качестве компенсации будет начислено по 7000 баллов «РЖД Бонус». Федеральная пассажирская компания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — говорится в заявлении организации.



Ранее телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что пассажиры сидячего вагона № 15 поезда 047М, отправившегося из Самары в Санкт-Петербург вечером 6 января, ехали без отопления при температуре воздуха за окном в минус 30 градусов. «Одеяла пассажирам не дали, чай тоже. Начальник вагона на жалобы просто признал проблему, но не предложил никаких решений», — говорится в сообщении телеграм-канала. По его данным, отопление включили только на станции Бологое, куда поезд прибыл утром. Куйбышевская транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. По данным прокуратуры, температура в вагоне опускалась до +17 градусов.



