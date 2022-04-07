Рыбака сняли со льдины на Волге в Автозаводском районе Тольятти

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7 апреля оперативным дежурным был передан вызов на спасательную станцию ПСС Тольятти.

По сообщению очевидца, на Волге в Автозаводском районе на льду, среди промоин около полыньи сидит рыбак. Расстояние до берега 1 километр.

По указанному адресу вышел спасательный аэроглиссер «Север».

рибыв на место, спасатели обнаружили рыбака. Обратно на берег мужчина мог не вернуться. Солнечные лучи быстро плавили и без того не прочный лед.

Мужчину доставили на берег на спасательном аэроглиссере. Медицинская помощь не потребовалась, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: ПСС СО