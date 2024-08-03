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В субботу, 3 августа 2024 года, ряд дорог в Кировском районе Самары оказались под водой. Дело в том, что там, пока в остальных частях города вовсю светило солнце, прошел локальный ливень. Автомобилисты поделились в соцсетях видео потопа.

Судя по кадрам, под воду ушло Аэропортовское шоссе. Автомобилистам приходится преодолевать затопленный участок буквально вплавь. Единственный островок суши — местная заправка. Теперь все объезжают разлившуюся реку через нее. Также очевидцы сообщают, что похожая ситуация сложилась и на улице Олимпийской.

Отметим, подобные потопы для жителей Кировского района не редкость. Здесь очень мало ливневок, поэтому почти каждую весну и сильный дождь дороги начинают уходить под воду, пишет Самара-КП.