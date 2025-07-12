Руководителя мусорного полигона в Самарской области, где прорвало дамбу, уволили

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В министерстве природы и экологии Самарской области прокомментировали ситуацию на мусорном полигоне «Преображенка», где 11 июля прорвало дамбу технологического водоема. По данным ведомства, произошло незначительное размытие, последствия быстро устранили, а вода не распространилась дальше.

— Параметры воды соответствуют параметрам поверхностного дренажного стока, — прокомментировала пресс-служба министерства и заверила, что угрозы загрязнения для ближайших населенных пунктов и окружающей среды нет.

Руководителя предприятия сразу же уволили. Сейчас на полигоне делают все возможное, чтобы таких инцидентов больше не было. Водоем и прилегающую к нему территорию рекультивируют вместе с полигоном, ориентировочно, это произойдет в конце 2025 – начале 2026 годов, пишет Самара-КП.