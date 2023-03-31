Розыск: тольяттинец подвозил пассажиров и лишился телефона

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В июле 2022 года в дежурную часть ОП по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился местный житель. Он рассказал полицейским, что на своем автомобиле 7 июля подвозил мужчину и женщину, высадив пассажиров в Автозаводском районе он обнаружил пропажу сотового телефона. Ущерб потерпевший оценил в 14 000 р.

Полицейские, опросили заявителя, изъяли и просмотрели запись с камеры видеонаблюдения, работающей в салоне автомобиля на которой зафиксирован момент хищения. На кадрах видно, как женщина, сидящая на заднем сиденье, протягивает руку к месту где лежал телефон.

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по розыску подозреваемых и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемых:

-мужчина, на вид 35-40 лет, среднего телосложения, рост 175-180 см.

Был одет: футболка синего цвета, джинсы синего цвета;

-женщина, на вид 30-35 лет, представлялась именем Анастасия, среднего телосложения, рост 165 см., волосы черные до плеч, на голове очки.

Была одета: брюки фиолетового цвета, куртка фиолетового цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-64-35, 30-37-02, 8-967-492-99-94 или 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.