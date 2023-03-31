Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская телебашня окрасится цветами российского триколора и белорусского флага.
Телебашня в Самаре засияет в честь Дня единения народов Беларуси и России
30 марта в конгресс-центре технопарка «Жигулевская долина» состоялся Второй инвестиционный форум Поволжья.
В «Жигулевской долине» обсудили инвест-тренды региона
Объявлен желтый уровень опасности.
1 апреля в Самарской области ожидается усиление ветра
В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе, руководящего.
В губернии в предстоящие выходные дни пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД
Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов с рабочим визитом посетил динамично развивающиеся предприятия Жигулевска.
Инвестиционные программы и инструменты поддержки обсудили с производителями Жигулевска
над каждым вторым россиянином шутили 1 апреля
Над каждым вторым россиянином шутили 1 апреля
ЕС не намерен пересматривать потолок цен на российскую нефть
Игры 1/8 финала официальной Лиги МС КВН «Самара»
Состоятся игры 1/8 финала официальной Лиги МС КВН «Самара»
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.09
0.11
EUR 83.76
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Рахманиновская весна пройдет в Самаре
День работника культуры в Самаре отметили масштабным форумом «Культура. Вызовы времени» с участием федеральных спикеров
В Самаре прошел Областной форум представителей «серебряного» добровольчества
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Розыск: тольяттинец подвозил пассажиров и лишился телефона

31 марта 2023 10:29
123
Розыск: тольяттинец подвозил пассажиров и лишился телефона

В июле 2022 года в дежурную часть ОП по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился местный житель. Он рассказал полицейским, что на своем автомобиле 7 июля подвозил мужчину и женщину, высадив пассажиров в Автозаводском районе он обнаружил пропажу сотового телефона. Ущерб потерпевший оценил в 14 000 р.

Полицейские, опросили заявителя, изъяли и просмотрели запись с камеры видеонаблюдения, работающей в салоне автомобиля на которой зафиксирован момент хищения. На кадрах видно, как женщина, сидящая на заднем сиденье, протягивает руку к месту где лежал телефон.

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по розыску подозреваемых и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы  подозреваемых:

-мужчина, на вид 35-40 лет,  среднего телосложения, рост 175-180 см.

Был одет: футболка синего цвета, джинсы синего цвета;

-женщина, на вид 30-35 лет,  представлялась именем Анастасия, среднего телосложения, рост 165 см., волосы черные до плеч, на голове очки.

Была одета: брюки фиолетового цвета, куртка фиолетового цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-64-35, 30-37-02, 8-967-492-99-94 или 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Опубликованы дни выплат детских пособий
31 марта 2023  13:14
Опубликованы дни выплат детских пособий
119
Ученик самарской Детской центральной музыкальной школы стал победителем престижного международного конкурса
31 марта 2023  11:00
Ученик самарской Детской центральной музыкальной школы стал победителем престижного международного конкурса
291
На совещании обсудили мероприятия, которые планируется провести в ходе юбилейного Грушинского, а также развитие инфраструктуры на территории Мастрюковских озер.
30 марта 2023  22:58
Дмитрий Азаров провел заседание оргкомитета по подготовке 50-го Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина
1045
Основными темами совещания стали подготовка к предстоящим совместным мероприятиям с белорусской стороной и развитие новых направлений сотрудничества.
30 марта 2023  16:59
Виктор Кудряшов провел совещание по развитию сотрудничества Самарской области с Республикой Беларусь
398
Самара на три дня превратится в танцевальную столицу России
30 марта 2023  13:53
Самара на три дня превратится в танцевальную столицу России
748
Весь список