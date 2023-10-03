Россияне заявляют в качестве ущерба при ДТП не только телефоны, но и собак

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«АльфаСтрахование» проанализировала обращения по ОСАГО и выяснила, что чаще всего россияне заявляют в качестве ущерба при ДТП. На первом месте – конечно, телефоны. Также в перечень попали не самые привычные вещи. Например, помидоры или зубной мост.

Заявляли в качестве ущерба и другие нестандартные предметы. Конфеты, молочные продукты, арбузы, босоножки, зонты. В одной из машин при ДТП пострадала норковая шуба.

Владелицы пострадавших автомобилей в качестве ущерба заявляли не только предметы роскоши, но и четвероногих друзей. Мопс и чихуахуа заняли достойное место в списке курьезных заявлений на взыскание ущерба.

«Наиболее распространены заявления о взыскании ущерба за телефоны (1,9%), одежду – в том числе часто рвущиеся зимние вещи, такие как пуховики или лыжные костюмы (1,07%), очки (0,24%) и ноутбуки (0,15%). Попадались в заявлениях детские коляски и даже телевизор. А после одной из аварий поступило заявление о возмещении ущерба за бокалы для вина и шампанского», – говорит Александр Харагезов, директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование».