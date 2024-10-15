Россияне массово жалуются на отравление зефиром на мальтите

196

Покупатели магазинов двух крупных торговых сетей массово жалуются на отравление зефиром на мальтите. Как стало известно Telegram-каналу Mash, все они почувствовали недомогание после употребления в пищу зефира под названием «Жизель».

«Среди пострадавших: десятки человек. Все они съели „Жизель“ и почувствовали вздутие, боли в животе и диарею», — написали авторы материала.

В состав продукта входят мальтитный сироп и мальтит.

По информации Mash, Роспотребнадзор уже провел выездную проверку на предприятии, где выпускают зефир. Специалисты взяли образцы продукции, которая продавалась в магазинах, пишет 360.