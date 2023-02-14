Российские и украинские футболисты подрались в турецком отеле

101

Telegram-канал Baza сообщил о массовой драке и серии стычек в турецком отеле Royal Seginus, в котором остановились футболисты ярославского "Шинника" и украинского клуба "Минай".

Отмечается, что первая потасовка произошла вечером 13 февраля, когда несколько представителей "Миная" подошли к тренеру ярославского "Шинника" и начали требовать, чтобы тот спел украинский гимн. Тот в ответ вызвал оппонентов на улицу поговорить "раз на раз", однако конфликтующих разняли сотрудники отеля.

Вскоре не повезло футболисту "Шинника", который оказался в лифте с несколькими украинскими "коллегами". Те жестоко избили россиянина, однако когда лифт приехал на этаж оказалось, что там стояла группа футболистов ярославского клуба, после чего началась массовая драка. Разнимать их пришлось уже полицейским.

По данным канала, в отеле до сих пор возникают конфликты между россиянами и украинцами, из-за этого в гостинице постоянно дежурят двое полицейских.

В самом отеле факт драки подтвердили, однако заверили, что сейчас обстановка якобы спокойная, пишет МК.