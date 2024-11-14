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Росгвардейцы задержали подростка-тольяттинца, который был в федеральном розыске и попался на краже

14 ноября 2024 10:24
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Росгвардейцы задержали подростка-тольяттинца, который был в федеральном розыске и попался на краже

В дневное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти. От дежурного стражи правопорядка получили информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации, установленной в супермаркете на улице Дзержинского. Росгвардейцы незамедлительно проследовали на место происшествия.

К прибывшим по указанному адресу патрульным обратились работники службы безопасности крупной торговой сети. Они объяснили, что с помощью камер видеонаблюдения выявили посетителя, намеревающегося похитить товар. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя – при себе у него находились продукты питания, которые он пытался вынести из торгового зала.

Установив личность молодого человека и проверив ее по информационным базам данных стражи правопорядка выяснили, что житель Тольятти 2007 года рождения объявлен в федеральный розыск, как скрывшийся от органов предварительного следствия.

Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали правонарушителя своим коллегам из полиции.

Теги: Росгвардия

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