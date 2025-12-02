Родные и близкие жителей Самарской области, погибших от "Мистера Сидра" не согласны с попытками оспорить приговор

Я нашел ошибку
Главные новости:
1735 афиш к известным отечественным мультфильмам и фильмам создали участники второго сезона конкурса «Это у нас семейное».
Семья Афанасьевых из Самарской области в числе победителей дистанционного задания от «Союзмультфильма» и Киностуди им. М. Горького
В сборе груза для бойцов участвовали Фонд развития муниципального образования, Сызранская епархия, мордовская национально-культурная автономия, немецкий культурный центр, общественники и неравнодушные  жители города.
Очередную партию гуманитарной помощи от Сызрани доставили бойцам в зону СВО
На базе фельдшерско-акушерских пунктов будут проводиться регулярные приемы узких специалистов в составе выездных бригад из центральной районной больницы.
Жители двух сел Камышлинского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
10 декабря 2025 года молодые ученые из самарских университетов выйдут на сцену, чтобы ярко и доступно донести свою идею до аудитории.
Молодые ученые региона презентуют разработки на Science Slam Samara
Представители Самарской области заняли третье место в треке «Цифровизация»  с разработкой «Цифровой кампус» для университета.
Студенты ПГУТИ - в числе победителей  первого студенческого хакатона по разработке сервисов для мессенджера МАХ
Первые подарки акции сторонников «Единой России» уже начали поступать маленьким пациентам региона.
Виктор Кузнецов: «Коробки храбрости» наполнены надеждой
Раздвижные эндопротезы применяются в детской реконструктивной ортопедии и онкологии. Они изготавливаются по индивидуальным параметрам пациента.
Более 20 уникальных раздвижных эндопротезов, созданных в СамГМУ, установили в России
Его цель — формирование экологического сознания у молодого поколения через экоуроки и мастер-классы.
Экопроект для детей от АО «Экология» вошел в ТОП-20 лучших эко-проектов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.7
-0.53
EUR 90.34
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Родные и близкие жителей Самарской области, погибших от "Мистера Сидра" не согласны с попытками оспорить приговор

200
Родные и близкие жителей Самарской области, погибших от "Мистера Сидра" не согласны с попытками оспорить приговор

Родные и близкие жителей Самарской области, погибших от употребления "Мистера Сидра" не согласны с попытками адвокатов производителей напитка оспорить приговор. Они считают наказание коммерсантам Анару Гусейнову и Артему Айрапетяну чересчур мягким. Об этом "СитиТрафику" рассказал представитель потерпевшей стороны Николай П. (имя изменено) 2 декабря 2025 года.

— Мы, конечно, не согласны с апелляцией и будем возражать против нее. Это не вернет тех, кого уже нет, но виновные в случившемся должны сполна ответить за преступление, — сказал собеседник портала.

Жители ряда регионов РФ отравились напитком "Мистер Сидр" летом 2023 года. От его употребления пострадали 66 и умерли 50 человек. 

Следствие выяснило, что в напитке содержался метил, украденный со склада регионального ГУ МВД. Виновные в этом, бывший полицейский и двое местных жителей, получили реальные сроки.

В сентябре 2025 года суд отправил Анара Гусейнова в колонию на 9 лет и Артема Айрапетяна — на 8. Адвокаты осужденных подали жалобы на приговор. Они зарегистрированы в Красноглинском районном суде. До 5 декабря стороны могут представить свои возражения по этому поводу.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
 Старейшей школе города Самары исполнилось 200 лет
2 декабря 2025  12:32
 Старейшей школе города Самары исполнилось 200 лет
262
В Самаре стартовала традиционная Всероссийская новогодняя акция «Елка желаний»
2 декабря 2025  11:59
В Самаре стартовала традиционная Всероссийская новогодняя акция «Елка желаний»
217
Самарские производители успешно представили регион на Международной выставке «Петерфуд-2025»
2 декабря 2025  10:52
Самарские производители успешно представили регион на Международной выставке «Петерфуд-2025»
355
В Самаре рассмотрят вопрос о повышении стоимости проезда в 2026 году
2 декабря 2025  10:33
В Самаре рассмотрят вопрос о повышении стоимости проезда в 2026 году
273
Владимир Чичев:
2 декабря 2025  09:34
Владимир Чичев: "Основной объем перевозок в Самаре должны выполнять трамваи и троллейбусы"
218
Весь список