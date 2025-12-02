Родные и близкие жителей Самарской области, погибших от "Мистера Сидра" не согласны с попытками оспорить приговор

Родные и близкие жителей Самарской области, погибших от употребления "Мистера Сидра" не согласны с попытками адвокатов производителей напитка оспорить приговор. Они считают наказание коммерсантам Анару Гусейнову и Артему Айрапетяну чересчур мягким. Об этом "СитиТрафику" рассказал представитель потерпевшей стороны Николай П. (имя изменено) 2 декабря 2025 года.

— Мы, конечно, не согласны с апелляцией и будем возражать против нее. Это не вернет тех, кого уже нет, но виновные в случившемся должны сполна ответить за преступление, — сказал собеседник портала.

Жители ряда регионов РФ отравились напитком "Мистер Сидр" летом 2023 года. От его употребления пострадали 66 и умерли 50 человек.

Следствие выяснило, что в напитке содержался метил, украденный со склада регионального ГУ МВД. Виновные в этом, бывший полицейский и двое местных жителей, получили реальные сроки.

В сентябре 2025 года суд отправил Анара Гусейнова в колонию на 9 лет и Артема Айрапетяна — на 8. Адвокаты осужденных подали жалобы на приговор. Они зарегистрированы в Красноглинском районном суде. До 5 декабря стороны могут представить свои возражения по этому поводу.