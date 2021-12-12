Ребенок в Сызрани получил травму глаза на месте ремонтных работ

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Жительница Сызрани Светлана Головизина сообщила в сети о том, что ее сын пострадал на месте ремонтных работ на улице Лазо.

Инцидент произошел 8 декабря.

– Шел в школу с сестрой и не дошел. Только вышли из дома и буквально через минуту-две прибегает дочь с криками что у брата кровь и что-то с глазом. Я выскочила, побежала к нему. Около него уже были двое мужчин и женщина. Увидев лицо, я просто ужаснулась. Глаз в крови, кровь течет по лицу, открыть этот глаз естественно он не может. Шел, споткнулся и налетел глазом на торчащую из земли железку, – рассказала Светлана, предоставив фото ребенка редакции КТВ-ЛУЧ.

Прохожие вызвали скорую. Ребенка доставили в ЦГБ, где сделали УЗИ и обработали рану.

– Диагноз: рвано-ушибленная рана верхнего и нижнего век. Нужно накладывать швы. А в Сызрани такими делами оказывается не занимаются. Зашивают детей, но не такие случаи, и в основном взрослых. Сказали ехать в Самару, отдали направление. Там нас осматривал целый консилиум. Сказали, что нам очень повезло, что эта железка по щеке проскользнула в угол глаза, поцарапав нос и дальше по верхнему веку. Будь эта траектория более прямой, а точнее через глаз, то страшно представить каким бы мог быть итог. Зашивать, сказали, нет необходимости, – сообщила мать.

Она считает, что травма – это следствие не огражденной территории у дома.

– Придомовую территорию содержат в ненадлежащем виде! Ведут ремонтные работы, а именно заливают бетон по периметру дома и никак не «оцепляют», не ограждают, не помечают, а просто навтыкали каких-то железок и все! И это в таком тускло освещенном месте! Оставлять это просто так, безнаказанно и жить, как будто ничего не произошло. Нет, не получится, – заявила жительница Сызрани.

