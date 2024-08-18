Ребенок засунул палец в крепежное отверстие салонного сидения пассажирского автобуса «Бузулук-Саратов»

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18 августа спасатели спасательного отряда Самарской области провели спасательную операцию по извлечению пальца руки одиннадцатилетнего мальчика.

Пассажирский автобус следовал по маршруту «Бузулук-Саратов». В пути следования ребенок засунул руку в крепежное отверстие салонного сидения. Самостоятельно вынуть палец не получилось.

Дежурная смена спасателей отправилась на маршрут автобуса на трассу Р-229. Около поселка Черноречье произошла встреча.

Палец ребенка опух. Спасателями было принято решение разрезать металл. Застрявший палец освободили, а разрезанную часть пассажирского сидения спасатели вручили мальчику на память с наставлением больше так не рисковать. На месте происшествия работали три спасателя, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: ПСС СО