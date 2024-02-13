Разыскивают пропавшую жительницу Похвистнево

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Сотрудники полиции продолжают розыск без вести пропавшей Овчинниковой Ульяны Семеновны 2002 года рождения, проживающей г. Похвистнево, местонахождение которой с 25 ноября 2021 года и до настоящего времени неизвестно.

Приметы разыскиваемой: на вид 19 лет, рост 175 см, лицо ромбовидное, лоб средний, лоб скошенный, брови дугообразные, глаза карие, нос средний прямой, волосы на голове прямые, голос звонкий, размер обуви 42-43.

Была одета: шапка вязанная, синего цвета, пуховик фиолетового цвета, брюки черного цвета, ботинки черного цвета.

Всех, кто видел разыскиваемого или располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам группы розыска ОУР МО МВД России «Похвистневский»: 8(937)790-50-02, 8(937)795-55-49, дежурной части МО МВД России «Похвистневский» 8(84656)2-34-69, либо 112.