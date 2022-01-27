Раненый кабан перегрыз охотнику артерию

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Охотник в Италии умер после того, как на него напал раненный им дикий кабан, сообщает Daily Star. Хищник повалил мужчину на землю и перегрыз ему артерию.

36-летний Джулио Бураттини охотился со своим отцом в тосканских лесах, когда заметил кабана. Мужчина выстрелил в животное, но пуля лишь ранила хищника, повалив того на землю. Когда охотник подошел к добыче, зверь неожиданно вскочил и сбил итальянца с ног.

«Я услышал крик о помощи», — рассказал другой охотник.

Кабан перегрыз Джулио бедренную артерию и убежал. Другие охотники доставили пострадавшего в больницу, где за его жизнь несколько часов бились медики, но в итоге оказались бессильны — Бураттини умер в клинике.

Выжил ли сам раненный кабан — неизвестно, отец Джулио отказался комментировать произошедшее, сообщает Газета.

Фото: pixabay.com