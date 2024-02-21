Рабочий погиб при падении портального крана в порту Самары

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Портальный кран рухнул в речном порту Самары, жертвой происшествия стал управлявший техникой рабочий, сообщили в региональном управлении СКР.

ЧП произошло около полудня 20 февраля, но что стало причиной аварии, на данный момент остается неизвестным. В результате падения массивной конструкции смертельные травмы получил 59-летний крановщик.

Заведено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего по неосторожности смерть человека. Следователи провели обыски и допросили руководство порта, пишет Смотрим.