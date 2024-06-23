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Пятеро детей находятся в реанимации после атаки на Севастополь

23 июня 2024 19:59
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Пятеро детей находятся в реанимации после атаки на Севастополь

Пятеро детей находятся в реанимации после удара, нанесённого Вооружёнными силами Украины по Севастополю, пишет РТ.

Об этом сообщил в личном Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, все они находятся в ГБУЗС «Городская больница №5».

«Все остальные ранения — лёгкой и средней тяжести. Все пострадавшие получили медицинскую помощь», — добавил Развожаев.

Ранее сообщалось, что за пострадавшими в результате атаки  детьми направили самолёт из Москвы.

По последним данным, пострадали 124 человека, погибли пятеро: три ребенка и два взрослых.

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