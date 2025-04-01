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Пьяный сызранец устроил ДТП прямо в автосервисе

1 апреля 2025 10:14
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Пьяный сызранец устроил ДТП прямо в автосервисе

В январе текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на территории автосервиса, расположенного на ул. Интернациональной.

Госавтоинспекторы выехали по указанному адресу, где клиент автосервиса, выезжая после ремонта на автомобиле Mercedes-Benz M-Class ML 320 AT, допустил наезд на стоящий на парковке автомобиль Audi A6.

Во время документирования ДТП дорожные полицейские, убедившись, что медицинская помощь участнику столкновения не нужна, выявили у водителя 1975 года рождения явные признаки алкогольного опьянения и отсутствие водительского удостоверения.

Во время проверки полицейские установили, что ранее, по постановлению суда, задержанный признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 18 месяцев с административным штрафом в размере 30 000 рублей. Срок привлечения к административной ответственности на момент нового правонарушения не истек.

Соответствующих выводов злостный нарушитель дорожной безопасности не сделал и спустя некоторое время вновь сел за руль автомобиля пьяным.

 Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264.1 УК РФ, ранее не судимый злоумышленник признался полицейским, что употребил несколько кружек пива в ближайшем магазине, пока ждал свой автомобиль с ремонта и сел за руль пьяным, хотя знал, что это противозаконно. Когда выезжал с автосервиса, при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и совершил ДТП.

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для рассмотрения по существу. На имущество обвиняемого – транспортное средство Mercedes-Benz M-Class ML 320 AT наложен арест. Следователем владельцу автомобиля Audi A6 разъяснен порядок искового производства для возмещения материального ущерба.

Теги: ДТП

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