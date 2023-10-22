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Пьяного угонщика машины задержали в Самаре

22 октября 2023 10:24
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Пьяного угонщика машины задержали в Самаре

В конце сентября текущего года в дежурную часть отдела полиции по Красноглинскому району У МВД России по г. Самаре поступило сообщение от местного жителя об угоне автомобиля Daewoo Nexia, который был припаркован во дворе дома поселка Береза Красноглинского района.

Оперативный дежурный уточнил у заявителя цвет, особые приметы и регистрационный номер автомобиля и ориентировал на розыск похищенного транспортного средства наружные службы полиции, Росгвардии и работников организаций правоохранительной направленности.

Спустя несколько часов инспекторы дорожно-патрульной службы У МВД России по г. Самаре, следуя по маршруту патрулирования, заметили на одной из улиц разыскиваемый автомобиль, остановили его и задержали водителя. Сотрудники заметили у водителя 1988 года рождения признаки опьянения, мужчина вел себя агрессивно и пытался скрыться с места происшествия.

Полицейские доставили водителя автомобиля в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а машину поместили на специализированную стоянку.

Отделом дознания отдела полиции по Красноглинскому району в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», ч.1 ст.264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Транспортное средство возвращено законному владельцу.

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