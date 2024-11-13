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Пьяная автомобилистка задержана в Приволжском районе

13 ноября 2024 09:29
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Пьяная автомобилистка задержана в Приволжском районе

Лишенная права управления транспортными средствами местная жительница вновь села за руль.

Находясь на маршруте патрулирования в селе Обшаровка Приволжского района сотрудники дорожного-патрульной службы Госавтоинспекции Отдела МВД России по Приволжскому району остановили для проверки автомашину LADA Niva Travel, под управлением местной жительницы 1989 года рождения. В ходе общения с водителем полицейские почувствовали, что от нее исходит резкий запах алкоголя. Женщину отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состоянии алкогольного опьянения, которое подтвердило факт употребления алкоголя.

Полицейские передали информацию о задержании в дежурную часть, на место была направлена следственно-оперативная группа. Дознаватель провел осмотр места происшествия, зафиксировал обстановку и собрал материал проверки.

Для дальнейшего разбирательства женщину доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Сотрудники полиции выяснили, что в апреле текущего года задержанная уже была осуждена за управление автомобилем в состоянии опьянения. Приволжский районный суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на 10 месяцев, условно с испытательным сроком 1 год, и с лишением права управления транспортными средствами на 18 месяцев.   

В настоящее время группой дознания ОМВД России по Приволжскому району в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления).  Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Теги: БДД

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