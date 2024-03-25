Путин: теракт в «Крокусе» совершён руками радикальных исламистов

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершили радикальные исламисты, пишет РТ.

«Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками», — сообщил он.

По словам Путина, организаторы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» хотели посеять панику, а встретили единение в российском обществе.

Президент России Владимир Путин заявил также, что сейчас же интересуют его заказчики.

Об этом глава государства сказал в ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта.

«Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и её народа. Нас интересует, кто заказчик», — подчеркнул российский лидер.