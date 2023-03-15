Пропавшего в Самарской области подростка нашли

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Для розыска подростка по тревоге был поднят личный состав территориального органа внутренних дел.

14 марта текущего года в 17-00 час в МО МВД России «Похвистневский» обратилась местная жительница 1983 года рождения, которая сообщила, что ее 14-летний сын утром ушел в школу и до настоящего времени не вернулся. Самостоятельные поиски результата не дали, и женщина обратилась в полицию.

Для розыска несовершеннолетнего по тревоге был поднят личный состав территориального органа внутренних дел. Ориентировка направлена во все отделы самарской полиции, Средневолжского управления внутренних дел на транспорте и соседних регионов, в подразделения Росгвардии, волонтерским организациям, размещена в сети Интернет и средствах массовой информации.

Полицейскими осуществлен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшего: с помощью служебных собак проведен обход жилого сектора и промышленной зоны. Проверены заброшенные здания, нежилые помещения, лесопарковая зона, места концентрации молодежи, крупные торговые центры и территория, прилегающая к жилому сектору. Изъяты и изучены записи камер видеонаблюдения, расположенных на зданиях по пути предполагаемого следования подростка.

В течение суток розыск несовершеннолетнего осуществляли более 150 сотрудников полиции, представителей добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт» и местных жителей.