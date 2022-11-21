Пропавшего подростка нашли в Самаре

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20 ноября около 20-30 к сотрудникам полиции поступило сообщение о том, что в 16-45 в Самаре пропал несовершеннолетний мальчик 2008 г.р.

В ходе осуществления разыскных мероприятий полицейские составили и распространили ориентировку с приметами несовершеннолетнего среди личного состава полиции, Росгвардии, организаций правоохранительной направленности и волонтеров.

На поиски пропавшего был поднят по тревоге личный состав отделов полиции Октябрьского, Железнодорожного и Ленинского районов УМВД России по г.Самара.

Сотрудники уголовного розыска устанавливали и опрашивали круг общения подростка.

Помощь в розыске мальчика оказывали представители добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт».

Наружные наряды полиции, участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних осуществили обход дворов, улиц и торговых центров, осмотр подвальных и чердачных помещений, заброшенных строек и мест возможной концентрации несовершеннолетних.

В результате разыскных мероприятий мероприятий 21.11.22г. около 01-30 час. несовершеннолетний был обнаружен сотрудниками уголовного розыска возле одного из домов по ул. Рабочей в Самаре. Противоправных действий в отношении подростка не совершалось. В настоящее время с мальчиком и его родителями работают сотрудники ПДН.