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Пропавшего мужчину ищут в Самарской области

12 января 2023 10:09
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Пропавшего мужчину ищут в Самарской области

Сотрудниками полиции устанавливается местонахождение жителя Волжского района, Анисимова Максима Витальевича 1988 года рождения.

Полицейские обращаются ко всем, кто владеет информацией о местонахождении разыскиваемого, с просьбой обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 8(846) 200-26-03.

31 октября 2022 года в отделение полиции «Рощинский» ОМВД России по Волжскому району обратилась жительница пгт. Рощинский Самарской области, которая пояснила, что с 16-00 час. 29 октября 2022 года не знает, где находится ее брат.

Ориентировка с приметами мужчины направлена в службы и подразделения самарской полиции, организации правоохранительной направленности и волонтерские организации.

В настоящее время сотрудниками полиции осуществляется комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшего

Помощь в розыске мужчины оказывают представители добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт».

Приметы разыскиваемого: мужчина, на вид 30-35 лет,  рост около 170 см., худощавого телосложения, волосы прямые, темно-русые, глаза серо-зеленые, лицо овальное, был одет в зимний камуфляжный костюм.

Всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 8 (846) 278-26-03, 8 (846) 333-07-35, 8 (846) 278-25-75, 102.  Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется!

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