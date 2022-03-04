Прокуратурой в Самаре организована проверка по факту пожара в "Челышевском доме"

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3 марта примерно в 17.00 начался пожар в многоквартирном жилом доме по адресу: г.о. Самара, Ленинский район, ул. Красноармейская, 60 - доходный дом купца Д.Е. Челышева 1899 года постройки, является памятником культурного наследия федерального значения. Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 16 человек, в том числе 5 детей.

На месте происшествия представители прокуратуры координируют работу правоохранительных органов и пожарно-спасательных подразделений МЧС. Устанавливаются причины возгарания.

Прокуратурой района организована проверка соблюдения противопожарного законодательства при содержании дома. По итогам проверки будут приняты меры реагирования и дана оценка действиям должностных лиц управляющей организации.

В настоящее время во взаимодействии с администрацией района решен вопрос о предоставлении жилых помещений семьям, чьи квартиры в следствии пожара не пригодны для проживания.