Прокуратурой Шенталинского района выявлены нарушения при капремонте здания детского сада

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Прокурорской проверкой установлено, что работы по установке пожарной сигнализации, дверей и сантехники в здании детского сада "Теремок", расположенном в с. Шентала, подрядной организацей в срок не завершены.

При этом центром по содержанию имущества образовательных учреждений муниципального района, являющимся заказчиком, надлежащим образом график выполнения работ не контролировался.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в адрес заказчика внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Кроме того, за неисполнение контрактных обязательств в отношении подрядчика прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия не влекут уголовной ответственности).

Рассмотрение актов реагирования и завершение ремонтных работ находится на контроле прокуратуры района.