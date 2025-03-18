Прокуратура пресекла незаконную продажу SIM-карт в Самарской области

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Прокуратура Богатовского района Самарской области совместно с сотрудниками полиции провела проверку исполнения законодательства в области связи.

Установлено, что в продуктовом магазине села Съезжее Богатовского района индивидуальный предприниматель продавала SIM-карты без заключения дилерского соглашения с оператором связи.

По данному факту прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 13.29 КоАП РФ (заключение от имени оператора связи договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи лицом, не имеющим полномочий от оператора связи на заключение такого договора).

Управление Роскомнадзора по Самарской области признало предпринимателя виновным и назначило штраф в размере 30 000 рублей.