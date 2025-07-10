Прокуратура оштрафовала самарского производителя соков

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Прокурор Советского района проверил исполнение требований законодательства в сфере охраны труда на заводе «Нектар». Предприятие изготавливает соки «Иваныч» и «Волжский посад».

«Прокуратура установила, что сотрудников завода допускали к работе без прохождения обучения по технике безопасности и проверки знаний требований охраны труда. Водители предприятия не проходили обязательное психиатрическое освидетельствование», — выяснили сотрудники ведомства.

Прокурор Советского района проверил исполнение требований законодательства в сфере охраны труда на заводе «Нектар». Предприятие изготавливает соки «Иваныч» и «Волжский посад», пишет 63.ру.

«Прокуратура установила, что сотрудников завода допускали к работе без прохождения обучения по технике безопасности и проверки знаний требований охраны труда. Водители предприятия не проходили обязательное психиатрическое освидетельствование», — выяснили сотрудники ведомства.