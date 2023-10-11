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Прокуратура обратилась в суд о понуждении администрации Самары к изъятию земельных участков под строительство 16 школ и детских садов

11 октября 2023 14:00
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Прокуратура обратилась в суд о понуждении администрации Самары к изъятию земельных участков под строительство 16 школ и детских садов

В адрес главы городского округа  Самара прокурором города Артемом Ярыгиным в июне текущего года внесено представление о приведении градостроительной документации, касающейся  строительства школ и детских садов, в соответствие с демографической ситуацией и темпами жилищного строительства.

Прокурором города предлагалось органу местного самоуправления разработать проекты планировки территорий в целях изъятия земельных участков для последующего строительства объектов образования в Октябрьском, Куйбышевском и Красноглинском районах города. Требования прокуратуры города в полном объеме не выполнены. При этом промедление в решении вышеуказанных социальных задач создает трудности в реализации жителями города прав на благоприятную жилую,  социальную и культурную среду.

Учитывая данные аспекты, прокуратурой города в Ленинский районный суд города Самары направлено заявление о признании незаконным бездействия администрации  г.о. Самара и понуждении местной власти к  планированию и изъятию земельных участков под строительство 16 объектов образования.

Первое судебное заседание назначено на 17 октября 2023 года.

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