Прокуратура обратилась в суд о понуждении администрации Самары к изъятию земельных участков под строительство 16 школ и детских садов

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В адрес главы городского округа Самара прокурором города Артемом Ярыгиным в июне текущего года внесено представление о приведении градостроительной документации, касающейся строительства школ и детских садов, в соответствие с демографической ситуацией и темпами жилищного строительства.

Прокурором города предлагалось органу местного самоуправления разработать проекты планировки территорий в целях изъятия земельных участков для последующего строительства объектов образования в Октябрьском, Куйбышевском и Красноглинском районах города. Требования прокуратуры города в полном объеме не выполнены. При этом промедление в решении вышеуказанных социальных задач создает трудности в реализации жителями города прав на благоприятную жилую, социальную и культурную среду.

Учитывая данные аспекты, прокуратурой города в Ленинский районный суд города Самары направлено заявление о признании незаконным бездействия администрации г.о. Самара и понуждении местной власти к планированию и изъятию земельных участков под строительство 16 объектов образования.

Первое судебное заседание назначено на 17 октября 2023 года.